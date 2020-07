Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono grandi amici anche al di fuori degli studi tv, e lo dimostra un messaggio.

Quello tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis è uno dei sodalizi televisivi più amati e longevi del piccolo schermo (va avanti dal 1991). In occasione dell’ultima puntata di Ciao Darwin Laurenti ha fatto una commovente dedica al suo fidato amico e collega, e non ha mancato di commuovere Paolo Bonolis.

Luca Laurenti: la dedica

Quello tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis è un sodalizio lavorativo tra i più famosi del piccolo schermo italiano, e a quanto pare i due avrebbero un ottimo rapporto anche al di fuori degli studi televisivi. A dimostrazione di questo, nell’ultima puntata (della settima stagione) di Ciao Darwin, Laurenti non ha mancato di farlo capire a tutti con una dedica commovente indirizzata al suo storico collega.

Bonolis si è commosso, e del resto anche lui in passato non ha mancato di parlare positivamente del rapporto con Laurenti.





Durante i mesi della quarantena per l’emergenza Coronavirus si era sparsa la voce che i due avessero litigato perché – almeno sui social – non erano mai apparsi in diretta insieme.

A spiegare la verità dietro l’assenza di Laurenti dalle dirette social e alla presunta lite è stato Bonolis stesso, che ha rivelato come il suo collega non sia particolarmente avvezzo al loro uso. “Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come ‘Il solitario di Rio Grande’. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il Coronavirus”, aveva ironizzato, per poi aggiungere: “Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne.

Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”.