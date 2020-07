Maria De Filippi è pronta a sbarcare in Rai? Qualcuno le mette i bastoni tra le ruote.

Maria De Filippi, che ha parlato di sua nuora Francesca, arriva in Rai e scoppia un’accesa polemica. Lo sbarco della conduttrice su Rai Uno non è piaciuto a tutti, in particolar modo al segretario della Commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

La conduttrice, durante la prossima stagione televisiva, è stata chiamata a condurre una serata evento per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in Rai. Al suo fianco ci saranno due amiche speciali, ovvero Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Anzaldi non è d’accordo con questa decisione e ha mostrato il suo dissenso su Twitter.

Per la giornata contro la violenza sulle donne, Rai1 decide di umiliare le donne Rai: lo speciale lo condurrà Maria De Filippi, simbolo della concorrenza. Senza nulla togliere a De Filippi, alla Rai mancano professionalità femminili? Questo sarebbe puntare sulle risorse interne? — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) July 16, 2020

Maria De Filippi arriva in Rai

Maria De Filippi, che è stata corteggiata da Alfonso Signorini, è pronta a sbarcare in Rai, ma c’è qualcuno che non è d’accordo. Stiamo parlando di Michele Anzaldi, il segretario della Commissione di Vigilanza Rai, che su Twitter ha spiegato di essere assolutamente contrario. Secondo lui, chiamare la De Filippi, che è un volto Mediaset da più di 30 anni, sarebbe un’offesa a tutte le conduttrici Rai.

“Per la giornata contro la violenza sulle donne, Rai 1 decide di umiliare le donne Rai: lo speciale lo condurrà Maria De Filippi, simbolo della concorrenza. Senza nulla togliere a De Filippi, alla Rai mancano professionalità femminili? Questo sarebbe puntare sulle risorse interne?” ha scritto Michele Anzaldi su Twitter.

“Confermati sprechi privilegi propaganda. Trionfo società di produzione, strapotere degli agenti di conflitto di interessi, infornata di giornalisti esterni, nessuna valorizzazione degli interni, niente svolta a informazione e pluralismo. Pagano gli italiani” ha aggiunto in un secondo tweet, criticando la televisione. Per il momento Maria De Filippi non ha ancora voluto commentare questa polemica. La conduttrice sarà in Rai il 25 Novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Una serata evento condotta da tre amiche, che racconteranno le donne i oggi e quelle di ieri, con tante storie meravigliose.