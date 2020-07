Natalia Paragoni è incinta? Andrea Zelletta rompe il silenzio

Natalia Paragoni è incinta del suo primo figlio? Andrea Zelletta ha risposto alle domande dei fan.

Natalia Paragoni è incinta? Il gossip si è diffuso in rete a causa di alcuni comportamenti elusivi da parte dell’ex volto di Uomini e Donne e del suo fidanzato, Andrea Zelletta. A rispondere alle domande dei fan è stato proprio quest’ultimo.

Natalia Paragoni incinta? La risposta

In queste ore sui social si è diffuso il rumor secondo cui Natalia Paragoni e Andrea Zelletta fossero in attesa del loro primo figlio. Dopo le insistenze dei fan sulla questione è intervenuta Deianira Marzano, che ha chiesto ai diretti interessati se fossero in attesa di un bebè. A rispondere è stato Andrea Zelletta, che ha assicurato che per il momento non sarebbero in dolce attesa.



“Mettetevi l’anima in pace”, ha scritto Deianira Marzano dopo che i fan della coppia li hanno riempiti di domande a tal proposito. Oggi Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono una delle coppie più seguite tra quelle uscite insieme dal dating show di Maria De Filippi, e in tanti sperano di vederli presto fare il grande passo. Nei giorni scorsi il rumor sulla presunta gravidanza di Natalia si era diffuso sui social, complice il fatto che – secondo alcuni – la ragazza avrebbe avuto modi bizzarri ed elusivi.

Dopo che lei e Andrea Zelletta hanno deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi, Natalia Paragoni non ha nascosto che in futuro le piacerebbe sposarsi e poi avere dei bambini: “Ci siamo posti l’obiettivo di una famiglia con dei bambini. Io prima vorrei sposarmi, ma va bene qualsiasi cosa”, ha rivelato.