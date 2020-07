Palinsesti Rai, fuori Pierluigi Diaco: “Non ho ricevuto comunicazioni”

Il conduttore del programma Io e Te non è stato riconfermato per la prossima stagione televisiva, polemizzando contro la Rai sui social network.

Pierluigi Diaco non sarà presente con alcun programma nei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. Lo ha annunciato lo stesso conduttore di Io e Te sui propri profili social, aggiungendo di non avere ricevuto nessuna comunicazione in merito da parte dell’azienda di viale Mazzini.

Assieme a Diaco è stato escluso dalla programmazione televisiva della prossima stagione anche il conduttore e giornalista Salvo Sottile, che su Rai 3 conduce i programmi Prima dell’alba e Palestre di vita.





Pierluigi Diaco escluso dai prossimi palinsesti

È stato lo stesso Diaco a comunicare la sua mancata conferma nei palinsesti autunnali della Rai sul proprio account Twitter, precisando: “Così come Salvo Sottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai Uno sul mio futuro.

Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo x proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021″. Vittima di un forte calo di ascolti, la cancellazione della trasmissione Io e Te era già nell’aria a partire dai primi di luglio.

Così come @salvosottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di @RaiUno sul mio futuro Sono stato io ad informare @StefanoColetta2 che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo x proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021. — pierluigi diaco (@pierluigidiaco) July 16, 2020

Il presentatore ha poi polemicamente aggiunto: “Fino al 4 settembre, giorno in cui concluderò la programmazione di Io e Te su Rai Uno, non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove”. Nel corso della ultime settimane Diaco era finito più volte al centro delle polemiche riguardo la conduzione del programma Io e Te, dopo alcuni episodi in cui era emersa una certa insofferenza nei confronti degli ospiti in studio e dello stesso autore della trasmissione Alberto Matano.