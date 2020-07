Raffaella Fico, a Positano col nuovo amore, ha mandato in tilt i social con degli scatti provocanti in bikini.

Raffaella Fico si gode la vacanza a Positano con la sua nuova fiamma, Giulio Fratini, e sui social strega i fan con degli scatti provocanti in costume da bagno.

Raffaella Fico in bikini: gli scatti osé

Più raggiante che mai Raffaella Fico è tornata a incantare il popolo del web con le curve da urlo: la showgirl, con uno striminzito bikini, ha condiviso gli scatti che le sarebbero stati scattati “dal suo amore” (o almeno così ha scritto lei stessa sui social).

Con i capelli ricci al vento e una terrazza sulle meraviglia di Positano, la showgirl si gode le vacanze estive e l’ingresso del nuovo amore nella sua vita.

Archiviata la liaison con Alessandro Moggi la showgirl è stata avvistata per la prima volta con Giulio Fratini proprio nei giorni scorsi, quando è stata paparazzata con il giovane imprenditore under 30 a scambiarsi baci bollenti.

Si tratta di un nuovo inizio che ha reso la showgirl – se possibile – ancora più radiosa. Del resto, solo un anno fa, si parlava per lei e Moggi di nozze in vista (ma l’unione era improvvisamente naufragata senza che i due ne rivelassero i motivi). Raffaella Fico è mamma della piccola Pia, la figlia avuta da Mario Balotelli nel 2012. Dopo un lungo procedimento giudiziario (dopo il quale Balotelli ha riconosciuto la paternità della bambina) i due ex sono tornati ad avere rapporti pacifici per il bene della loro figlia, e oggi capita spesso che proprio Super Mario sia tra i primi a commentare con lodi e complimenti le foto bollenti della sua famosissima ex.