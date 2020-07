Salvo Sottile fuori da Rai Tre, duro sfogo: “Pensavo fosse un amico”

Salvo Sottile è rimasto fuori da Rai 3. Il conduttore si è sfogato contro il direttore Franco Di Mare.

Salvo Sottile è ufficialmente fuori da Rai Tre. Il conduttore non è stato confermato al timone di Mi Manda Rai Tre e non ha gradito il modo in cui è avvenuto questo allontanamento. Il giornalista non è interno all’azienda, ma è stato alla conduzione di questo programma per cinque anni.

Sottile ha deciso di sfogarsi con Adnkronos, dove ha spiegato di non aver capito per quale motivo è stato allontanato nonostante il grande successo del suo programma. Ciò che si chiede il conduttore è se tutti i giornalisti esterni devono preoccuparsi. L’uomo se l’è presa in modo particolare con Franco Di Mare, direttore di Rai 3.

Salvo Sottile fuori da Rai Tre

Salvo Sottile, che ha rischiato il licenziamento, è molto deluso per quello che è accaduto.

Franco Di Mare ha spiegato di voler puntare su giornalisti interni all’azienda, e i nuovi conduttori di Mi manda Rai Tre, Lidia Galeazzo e Federico Ruffo, lo sono. Durante l’ultima puntata della trasmissione Salvo Sottile aveva mostrato ai telespettatori la sua commozione. Il giornalista non avrebbe voluto lasciare la sua trasmissione. “A sentire Franco Di Mare sembra che chi non era interno non lo potesse fare. Abbiamo vinto un sacco di battaglie, aiutato un sacco di gente” ha spiegato Sottile, ma a quanto sembra tutto questo non è bastato.

“L’unica cosa che mi dispiace è che non ha mai parlato chiaramente. Lo consideravo un amico […] Lui non mi ha mai risposto ad un messaggio o a una telefonata” ha spiegato Salvo Sottile, parlando proprio di Franco Di Mare, con cui ha anche lavorato in Afghanistan.

Pensava che tra di loro ci fosse un rapporto sincero di amicizia, ma a quanto pare non è così. Questa è solo una delle polemiche che stanno scoppiando dopo la presentazione dei palinsesti. Per il momento Salvo Sottile è fermo, ma sicuramente arriveranno nuovi progetti.