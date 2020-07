Sono stati finalmente svelati i reali motivi della rottura tra Giovanna Abate e Sammy Hassan: le parole dell'ex cavaliere di Uomini e Donne

Tra Giovanna Abate e Sammy Hassan è ufficialmente finita. La questione era ormai palese, ma gli ex protagonisti di Uomini e Donne non avevano mai dato spiegazioni in merito, almeno finora. A dare ufficialità alla rottura ci hanno dunque pensato i due interessati nelle scorse ore, direttamente sul nuovo numero di U&D Magazine.

Partendo dall’intervista dell’ex corteggiatore, è pertanto venuto alla luce che la relazione è stata stroncata praticamente sul nascere per via di svariate incomprensioni.

Sammy si confessa su Giovanna

Pare infatti che le motivazioni che già li allontanavano in trasmissione si siano riproposte anche una volta fuori dal programma. Pur parlando positivamente di Giovanna, Sammy ha ammesso di aver creato con lei un rapporto poco stabile, tanto da uscirne destabilizzato. Una volta lasciati gli studi di Canale 5, pare che la Abate non sia riuscita a fidarsi di lui, non trovandovi le certezze che stava cercando.

Sembra inoltre che l’ex tronista abbia accusato il modello di non essere sincero e di avere altri obiettivi.

Nel corso della suddetta intervista, l’ex cavaliere ha infine confessato di sentirsi stanco e deluso da quanto accaduto con Giovanna Abate.

Dopo innumerevoli discussioni per futili motivi, sarebbero così giunti al limite. La lontananza non è peraltro stata certo di loro aiuto, anche se lei la pensa diversamente, come rivelato in una lunga lettera dove ha espresso la propria versione della storia.