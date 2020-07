Un particolare gesto di Serena Enardu non è passato inosservato ai fan più attenti: nella vicenda c’entra anche l’ex tentatore Alessandro Graziani

Senza dubbio Serena Enardu è stata una delle protagoniste indiscusse sia del Grande Fratello Vip 4 sia della passata edizione di Temptation Island Vip. Nella Casa di Cinecittà era entrata proprio per riconquistare Pago dopo la rottura avvenuta all’isola delle tentazioni, ma l’idillio è durato poco.

Oggi infatti i due ex piccioncini si sono detti nuovamente addio, come conferma del resto un particolare gesto social dell’ex tronista di Uomini e Donne. Tale gesto non è certo passato inosservato ai fan più attenti e coinvolge anche l’ex tentatore Alessandro Graziani: ecco dunque di cosa si tratta nello specifico.

Serena e Alessandro: il gesto social

Dopo la rottura a Temptation Island Vip e al Grande Fratello, Serena Enardu e Pago sono più distanti che mai. Entrambi stanno portando avanti le loro vite, tenendosi in contatto con i fan tramite i social network. Proprio su Instagram, come anticipato, è emerso poche ora fa qualcosa di parecchio interessante. Serena ha infatti messo un like a un recente post di Alessandro Graziani, proprio l’ex tentatore la cui conoscenza aveva portato alla rottura con il cantante sardo.

Il gesto dell’ex tronista fa pertanto pensare che tra lei e Pago sia davvero finita: che Serena stia forse tentando un nuovo approccio con l’aitante pallavolista?