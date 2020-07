Temptation Island, Antonella Elia: “Ho detto Fabiano?”

Anche nel corso della terza puntata di Temptation Island si torna a parlare dell'ex fidanzato di Antonella Elia

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Pietro Delle Piane e Antonella Elia.

Ecco cosa è successo.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island Antonella Elia aveva parlato del suo ex fidanzato affermando: “Le nostre litigate sono quasi sempre per Fabiano. Ora lo sento di nascosto. Cancello messaggi e chiamate, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano. Pietro non può impormi di fare una cosa”. Dichiarazioni che non sono passate di certo inosservate, con Pietro Delle Piane che una volta rientrato al villaggio ha confessato: “Se un tuo ex ti chiama tutti i giorni e lo senti per alcune cose anziché sentire me, vuoi dire che non hai stima.

Dice che cerca la solitudine, ma quando ci siamo messi insieme si lamentava perché era stata da sola per due anni. I primi tempi trovavo nel suo bagno il beauty case del suo ex, che ogni tanto andava a cena da lei”. Per poi aggiungere: “Se io avessi un rapporto così con una mia ex, lei andrebbe in crisi. Deve capire che Pietro c’è finché le cose funzionano in un certo modo.

Se Pietro prende una decisione, poi non c’è più. Voglio vedere cosa fa senza di me”.

Ebbene, anche nel corso della terza puntata di Temptation Island si è ritornato a parlare di Fabiano. Nel corso di un video mostrato a Delle Piane, infatti, si vede Antonella Elia scherzare con un tentatore e nella conversazione dire: “Mi sono pulita i denti con l’acqua, cosa che Fabiano detesta”. E il single le domanda: “E Pietro?”.

La showgirl a quel punto si porta una mano alla bocca ed esclama: “Oddio ho detto Fabiano? Intendevo Pietro“. Tornato nel villaggio Pietro Delle Piane si sfoga: “Mi rode il c**. Ci conoscono tutti e parla sempre di questo, sembriamo un triangolo. Mi verrebbe da prenderla e chiederle ‘Ma che caz*o fai?’. Quando vado a casa chiamo il fabbro e cambio la serratura della porta”.