Temptation Island, Ciavy disattiva Instagram: “Esco a testa alta”

Una volta uscito da Temptation Island Ciavy ha disattivato i commenti su Instagram.

Ciavy ha disattivato i commenti su Instagram dopo che è andato in onda il falò di confronto con Valeria a Temptation Island. “Esco da qua a testa alta. Tu, invece, dovrai camminare con la testa abbassata” ha detto il ragazzo alla sua ex fidanzata prima di lasciare il programma.

Il loro falò di confronto è stato molto acceso, tanto che Filippo Bisciglia è dovuto più volte intervenire per placare gli animi e per riuscire a far parlare la ragazza. Quando questo falò è andato in onda, Ciavy ha deciso di disattivare i commenti sul suo profilo Instagram.

Ciavy dopo Temptation Island

Ieri sera è andato in onda il falò di confronto tra Ciavy e Valeria, che sono usciti dalla trasmissione separati.

Il pubblico si è schierato dalla parte di Valeria Liberati, soprattutto perché non è piaciuto l’atteggiamento di Ciavy durante la discussione con la sua fidanzata. Il ragazzo non la faceva parlare, alzava la voce e la insultava. Bisciglia ha deciso di intervenire per dare la possibilità alla ragazza di dire la sua. Valeria ha accettato il falò di confronto nonostante volesse continuare la sua frequentazione con il single Alessandro Basciano, a cui si è molto legata.





Ciavy, appena è arrivata, l’ha aggredita verbalmente, continuando a ripeterle che aveva fatto una brutta figura, che non aveva dignità e che non si era comportata da vera donna. Valeria ha cercato di non farsi mettere i piedi in testa, soprattutto tenendo conto che lei stessa ha ammesso che lui la tratta così da ben due anni.

La ragazza non aveva la possibilità di uscire con gli amici ed era sempre controllata da lui, ma a Temptation Island ha scoperto cosa significa essere libera e volersi bene. Il pubblico era tutto dalla sua parte e forse è proprio questo il motivo per cui Ciavy ha deciso di disattivare i commenti su Instagram.