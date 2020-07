Lorenzo ha visto un video con protagonista la fidanzata Manila che non ha particolarmente gradito.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro.

Ecco cosa è successo.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro.

Nel corso della terza puntata di Temptation Island Lorenzo Amoruso vede un video con protagonista Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia spalma la crema solare al single Frank e viceversa. La Nazzaro scherza affermando: “Due metri quadri di schiena”, per poi spalmare la crema anche ad altri single del programma. Ad un certo punto commenta: “Sto scoprendo muscoli di cui non conoscevo l’esistenza”.

In un altro video, inoltre, si vede l’ex Miss Italia ribadire il fatto di non potersi trasferire a Firenze dove vive Amoruso: “Io a Roma lavoro, ho due figli che vanno a scuola. Dovrei trasferirmi io? Sono una donna che fa questa vita da sempre, per me non è possibile pensare di non lavorare“.

Lorenzo Amoruso, dopo aver visto il video in questione, ha quindi commentato: “Sembrava fosse amore e invece potrebbe essere un calesse che prenderà un’altra strada, se non accetta e sottostima il mio mondo.

Dice che è una donna indipendente, allora che pensi alla sua carriera e non all’amore. Almeno ha ammesso che stiamo cercando casa a Roma”. Per poi aggiungere: “Non mi sono mai tirato indietro nel prendermi cura dei suoi bambini. Ha il tarlo dell’ex marito, ha paura, lo ha anche detto che se si fosse appoggiata totalmente al suo ex marito, ora non potrebbe mantenere i suoi figli. Ho 49 anni e non devo convincere le persone.

Io tronco. Io ho una parola e non devo ripeterla”.