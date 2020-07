Una gaffe commessa su Instagram ha messo Tina Cipollari alla berlina dei fai: i dettagli della vicenda

Se Uomini e Donne è andato in vacanza, Tina Cipollari continua a tenere banco con le sue simpatiche gaffe. Nelle ultime ore, per esempio, la popolare Vamp ha pubblicato un nuovo post su Instagram che sta generando parecchio clamore. Il motivo di tale sommovimento sta nel fatto che l’opinionista di Maria De Filippi ha commesso un grave errore ortografico nella didascalia a commento della foto.

Così subito gli utenti del web si sono scatenati contro di lei, al punto che la donna è stata costretta a chiarire la faccenda.

Tina Cipollari ridicolizzata sui social

Recatasi dal noto parrucchiere dei Vip, ossia Federico Fashion Style, la bionda diva del dating show mariano ha voluto fare un po’ di pubblicità al suo amico.

Dopo aver registrato alcune IG Stories dove venivano riprese le fasi del trattamento, Tina Cipollari ha pubblicato anche un post dedicato sempre al professionista. L’opinionista ha così affermato che Federico è in grado di far sentire regine tutte le donne che entrano nei suoi saloni di bellezza…. Peccato però che la parola “regina” era stata scritta con una doppia G!

Inutile dire come i fan si siano sbizzarriti nel far notare questo errore a Tina, definendola ridicola e poco istruita. Dopo l’ira dei follower, è tuttavia giunto il chiarimento da parte della diretta interessata, che ha precisato come il post fosse stato scritto non da lei ma da un suo collaboratore.