Dopo la rottura con Enzo, Pamela Barretta cerca di riprendersi insieme a degli amici: tra loro c'è anche Giovanni Villa, ex cavaliere di U&D

Dopo la fine della tormentata relazione con Enzo Capo, Pamela Barretta sta cercando di riprendersi la sua vita. A seguito della rottura col cavaliere di Uomini e Donne, la dama è stata tuttavia avvistata in compagnia di un altro volto noto del programma.

Si tratta per la precisione di Giovanni Villa, la cui presenza a fianco della donna ha suscitato un particolare interesse da parte dei fan.

Pamela e Giovanni: solo amicizia?

Come tuttavia rivelato dalla stessa Pamela Barretta a Uomini e Donne Magazine, quella con Giovanni sarebbe al momento solo un’amicizia. Certamente si comprende come la delusione d’amore vissuta con Enzo Capo non sia facile da dimenticare. La dama vi aveva infatti creduto con tutta sé stessa, sperando di poter costruire qualcosa di bello, invece si è trovata a dover fronteggiare una dura realtà.





Per questo motivo, in un momento così delicato, la presenza dell’ex cavaliere del Trono Over insieme alla Barretta ha destato più di una curiosità negli appassionati del dating show mariano. In risposta alle voci che ritenevano come tra i due potesse esserci del tenero, è però intervenuta la diretta interessata.

La quale, confidandosi a cuore aperto al magazine del programma, ha confermato che per ora Giovanni è solo un amico. Pamela non si è però tirata indietro davanti all’opportunità di innamorarsi di nuovo e non ha neppure escluso che con un uomo come Giovanni possa esserci una probabile compatibilità sentimentale.