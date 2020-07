Alfonso Signorini su Don Alberto Ravagnani: “Ha fatto il colloquio per il Gf Vip”.

Nuovi colpi di scena al Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 tornerà il prossimo settembre con la sua quinta edizione e, sicuramente, non mancheranno i colpi di scena. A cominciare dal cast dei concorrenti. Nei giorni scorsi era trapelata, tramite Tvblog, una particolare indiscrezione.

Quella per cui, all’interno della casa sarebbe potuto esserci, per la prima volta in venti anni, un prete. In particolare, l’autorevole blog, ha fatto il nome di Don Alberto Ravagnani. È un ecclesiastico molto famoso sui social che ha molto incuriosito tutta la squadra del Gf. Poche ore dopo la circolazione della notizia, però, Don Alberto prontamente smentito un suo particolare coinvolgimento nel reality di Canale 5. Il conduttore del Gf, Alfonso Signorini, non ci sta e, intervistato in esclusiva da TvBlog, ha voluto raccontare come stanno veramente i fatti.





Le parole di Don Alberto Ravagnani

Intervistato dall’ Avvenire, Don Alberto Ravagnani ha smentito tutte le notizie che erano circolate, bollandole come fake news. “Non andrò mai al Grande Fratello. Ma di sicuro vincerei. Non è il posto per me perché è un gioco.

Di conseguenza è artefatto. Le relazioni non sono gratuite, non sono libere e hanno sempre un doppio fine. Vero è che a Gesù piaceva entrare in ogni tipo di casa, incontrava chiunque, ogni genere di persona. Ma il Vangelo è autenticità e libertà. Lì c’è solo un copione da recitare. Non so davvero e non voglio sbilanciarmi con le ipotesi. Però mi piacerebbe molto sapere chi è questo prete che si è presentato a mio nome al provino”.

La replica di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, però, ha raccontato un’altra versione dei fatti. Don Alberto Ravagnani avrebbe sostenuto un colloquio e non il provino finale negli studi di Cinecittà. Alla domanda posta da TvBlog: “C’è stato si o no questo provino con Don Alberto Ravagnani per entrare nel cast del Gf Vip 5?”, le parole di Alfonso sono chiare. “Si assolutamente si. Mi sono letto con attenzione le dichiarazioni di Don Alberto all’Avvenire e come puoi capire sono rimasto abbastanza sbigottito da questa smentita che ha fatto pubblicamente.

Sono andato a leggermi con la dovuta attenzione la sua intervista. Ho visto che lui ha sostenuto di non aver mai fatto un provino per il Grande fratello. Ora se vogliamo fare un distinguo il provino è il colloquio definitivo, quello per capirci che stiamo facendo in questi giorni a Cinecittà dal vivo dove si viene ripresi, come del resto accade anche nei colloqui, dalle telecamere”.