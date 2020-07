Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno smentito i rumors in merito ad una loro possibile partecipazione al GF Vip.

Noti al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, la storia d’amore della coppia formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione prosegue a gonfie vele. Particolarmente seguiti sui social, nel corso delle ultime settimane si sono fatte sempre più insistente le voci in merito ad una loro possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.

Ecco quanto dichiarato in merito dai diretti interessati.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine del programma Uomini e Donne, Andrea Cerioli, in merito ad una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip ha risposto: “Nessuna possibilità”. Per poi aggiungere: “È un programma che ho già fatto, ha rappresentato la mia prima esperienza davanti alle telecamere e la ricordo con tantissimo affetto. È stato un bel momento di vita, ma a oggi posso confermarle che i rumor sono privi di fondamento: non abbiamo mai parlato con la produzione, per cui direi che in questa edizione non ci saremo”.

Sempre nel corso della stessa intervista, inoltre, Andrea Cerioli, parlando dei progetti futuri di coppia ha affermato: “Insieme stiamo molto bene, viviamo una vita normale che ci rende felici. La nostra quotidianità è fatta di cose semplici: casa, amici, lavoro, famiglia…“. Per poi aggiungere: “Sicuramente il matrimonio corona un sentimento forte e importante. A oggi non ci stiamo ancora pensando, ma in un futuro certamente sarà una delle tante cose che ci piacerebbe fare”.





Dal suo canto Arianna Cirrincione ha aggiunto: “Il matrimonio è il sogno di ogni ragazza, quindi assolutamente sì, anche se ancora per il momento non è tra le nostre priorità. Nel caso, preferirei una cosa semplice con parenti e amici. Non amo particolarmente le cose fatte in grande… quindi sicuramente una cerimonia un po’ più riservata, ma che condividerei volentieri con tutte le persone che ci seguono e ci sostengono”.