La modella americana Kathy Jacobs appare in bikini sfoggiando la sua silhouette.

La rivoluzione della body positivity stravolge anche i canoni e i concetti di bellezza legati all’età. Kathy Jacobs, la famosa modella americana di 56 anni, ha postato sui social delle foto in bikini che mettono in risalto il suo fisico perfetto.

Gli scatti hanno mandato i fan i delirio. Ed è proprio lei la protagonista, in bikini, del nuovo Swimsuit Issue di Sports Illustrated in uscita il 21 luglio 2020.

Kathy Jacobs sexy in bikini

Nonostante i suoi 56 anni, per la bellissima Kathy Jacobs il tempo sembra non volere passare. Kathy Jacobs, modella, torna a posare in uno shooting dopo decenni di alti e bassi. Alta poco più di un metro e 50, è stata già fotomodella in passato e, come molte star over 50, ha continuato a tenersi in forma senza arrendersi.

La Jacobs è attualmente la modella che sta sconvolgendo il mondo delle riviste patinate.

In copertina in bikini su Sports Illustrated, la bibbia dei costumi da bagno associati a fisici perfetti, mette sfoggia una linea semplicemente “irreale”. Un silhouette invidiabile che tutte a quell’età vorrebbero avere.





Il messaggio della Jacobs alle fan

Capelli grigi e curve da ragazzina, la Jacobs ha fatto di un problema di salute, il pre-diabete ereditario, il suo punto di forza: costretta a una dieta ferrea per eliminare zuccheri e carboidrati, ne ha guadagnato dal lato estetico.

E sui social ha detto ai suoi fan e alle coetanee: “Non lasciatevi mai andare, l’età è solo un numero e non posso che essere orgogliosa dei miei anni“. Immediati e tantissimi sono stati i commenti e i like da parte degli ammiratori della 56enne, sempre molto contenti di poterla ammirare.