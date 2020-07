Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 20 al 26 luglio 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox ha svelato come evolveranno questi parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 20 al 26 luglio.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 20 al 26 luglio 2020: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 20 al 26 luglio 2020

Ottima settimana per Gemelli, Cancro, Leone e Vergine che vengono quotati con cinque punti su cinque.

Anche gli altri segni vivranno in generale un buon periodo, avendo tutti almeno tre stelle su cinque.

Ariete

I nuovi rapporti sono interessanti ma non vanno appesantiti con troppe preoccupazione, anche se non si esclude qualche tensione. Le coppie stanno vivendo una fase di transizione e devono stare particolarmente attente domenica, quando si potrebbe dover affrontare qualche conflitto inaspettato.

Toro

Non è difficile concretizzare alcune scelte affettive, anche perché arriva un importante periodo per le relazioni.

Una storia ufficiosa può diventare ufficiale solo però se c’è la volontà da parte di entrambi: non si escludono confronti con chi non la pensa come sé.

Gemelli

Già da qualche mese le stelle aiutano direttamente il settore sentimentale e anche i nati più ostili alle relazioni dovrebbero avere fatto incontri. Gli influssi rendono più facile la risoluzione di discussioni e anche lavorativamente le stele favoriscono un recupero.

Cancro

Si tratta di stelle che permettono di influenzare favorevolmente la vita sentimentale: con Venere neutrale, ma che dal 7 agosto sarà nel segno, l’amore può tornare positivo.

Sul campo professionale domenica sarà importante per pensare ad una svolta e lunedì per metterla in pratica.

Leone

Il periodo è stimolante grazie ad astri che fanno sbocciare nuovi amori. Chi non vive una grande passione forse è perché sta ancora fermo con la mente per risolvere questioni di lavoro. Sul lavoro si riceverà una notizia che parzialmente conforta.

Vergine

Rispetto all’inizio dell’anno si è molto cambiati dal punto di vista affettivo e sentimentale: si è convinti che un amore non possa andare avanti bene se non ci sono regole e se non si ha sicurezza e spalle coperte dal punto di vista economico.

Tutto va gestito con prudenza ma ci sono margini di miglioramento.

Bilancia

Questo oroscopo permette di chiarire le cose che non vanno in un rapporto. Il consiglio è però quello di farlo in tempi giusti perché se c’è qualche disputa da affrontare è meglio evitare le giornate di sabato e lunedì che potrebbero creare più difficoltà.

Scorpione

Non c’è grande movimento nel cielo dell’amore. Tuttavia ci si deve preparare al mese di agosto e molto dipende da come si è deciso di passarlo.

Se ci sono state divergenze nella coppia, ora è il momento giusto per fare passi importanti. Chi cerca casa ocn il proprio partner potrebbe trovarla, al più tardi entro fine anno.

Sagittario

Venere è opposto ma solo per pochi giorni. E’ normale che da marzo si stia vivendo una fase piuttosto altanelante dal punto di vista delle relazioni, forse perché le scottature del passato sono state così pesanti da convincere che forse è meglio essere prudenti. Il consiglio è quello di non essere drastici.

Capricorno

Se una storia ha fatto il suo tempo o ci sono delle divergenze, è meglio chiarire entro fine mese. L’opposizione di venere da agosto sarà infatti piuttosto spietata e lascerà in piedi solo le relazioni che valgono o che possono essere continuate serenamente.

Acquario

La settimana patirà in maniera tranquilla ma tra martedì e mercoledì potrebbe sorgere qualche disagio anche nei rapporti nati da poco: il recupero però arriva nel corso del weekend. Sul lavoro ci sono buone prospettive per coloro che hanno voglia di iniziare a fare progetti in libertà.

Pesci

La Luna è molto interessante tra venerdì e sabato: saranno giornate positive e adatte anche per parlare di progetti di coppia. Soltanto chi ha appena superato un tradimento vivrà qualche difficoltà in più perché il partner non riesce a dimenticare il torto subito.