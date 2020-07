Robert Downey Jr. al piccolo Bridger: “Farò meglio di Capitan America”

Robert Downey Jr. ha voluto fare una sorpresa al piccolo Bridger, bambino aggredito da un cane feroce.

Robert Downey Jr., che ha ottenuto un grande successo con l’ultimo film uscito al cinema, ha mostrato il suo grande cuore mandando un video a Bridger, il bambino che è stato aggredito da un cane feroce. L’attore ha voluto fare qualcosa di molto diverso rispetto ai suoi colleghi, scegliendo di mandare un video al bambino in perfetto stile Tony Stark.

Robert Downey Jr. è una star, ma è anche uno dei supereroi amatissimi degli Avengers e ha usato questo suo importante ruolo per fare un omaggio al piccolo Bridger Walker. Il bambino ha avuto ancora più coraggio dei supereroi che tanto ama.

Robert Downey Jr: promessa a Bridger

Bridger Walker è un bambino di soli sei anni, che non ci ha pensato due volte a mettersi in mezzo tra la sua sorellina e un cane feroce che la stava aggredendo. Salvando sua sorella, ha riportato ferite terribili sul viso e sulla testa. Il bimbo è stato contattato dai supereroi della Marvel. Gli attori hanno deciso di mandargli dei regali e farlo sentire come uno di loro.

Robert Downey Jr., che in passato ha fatto molto parlare di sé, ha voluto usare un modo molto diverso di omaggiarlo rispetto ai colleghi Chris Hemworth e Mark Ruffalo, inviandogli un video davvero unico.





“Bridger, sei una rockstar. Mi chiamo Robert Downey Jr., ho interpretato Tony.

Sono un vecchio amico di Captain America. Ho sentito che ti ha mandato uno scudo: io farò di meglio. Chiamami il giorno del tuo prossimo compleanno, avrò qualcosa di speciale per te. E comunque è una promessa, una promessa batte uno scudo” ha spiegato l’attore. Un messaggio singolare, che sicuramente avrà reso felice il piccolo Bridger, mantenendo lo stile perfetto di Iron Man.