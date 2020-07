Sabrina Salerno ha postato su Instagram uno scatto mentre mette in mostra il suo lato B, mandando i propri fan in visibilio

Dopo aver mandato in visibilio i propri fan con una serie di scatti bollenti in bikini, Sabrina Salerno ha di recente ammaliato i propri follower con uno scatto che mette in mostra il suo lato B.

Sabrina Salerno sui social

Visitando il profilo Instagram di Sabrina Salerno è possibile notare la presenza di una serie di scatti particolarmente seducenti, in grado di mettere in mostra la bellezza e la sensualità della cantante di Boys Boys Boys. Ne è una chiara dimostrazione un recente scatto di Sabrina Salerno in cui mette in mostra il suo lato B. A corredo dello scatto la seguente didascalia: “Jump and fly”. Un post che non è passato di certo inosservato, con numerosi follower che non hanno potuto fare a meno di riempire la showgirl di like e messaggi di apprezzamento.

Visualizza questo post su Instagram Jump and fly…🍀 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 16 Lug 2020 alle ore 12:03 PDT

Da sempre molto apprezzata per la sua bellezza, come sottolineato qualche tempo fa dalla stessa Sabrina Salerno “Non bastano le curve per avere successo”. In un’intervista rilasciata a Oggi, infatti, aveva affermato: “Ho fatto un’intervista a Radio Deejay e un ascoltatore poi ha scritto: “Sei famosa solo per il tuo seno”.

I soliti hater. Come se fosse possibile rimanere sulla scena per 30 anni se non hai talento e non studi, non ti impegni. Ma cosa ne sanno queste persone della fatica che una donna fa per lavorare, dei sacrifici che ci vogliono?”. Per poi aggiungere: “Se sono ancora qui è perché c’è una verità che viene da dentro, la gente percepisce che sono autentica”.