Sofia di Temptation Island sul fidanzato Alessandro: “Mi ha ferito molto”.

Alessandro e Sofia hanno già lasciato l’isola di Temptation Island. A seguito della richiesta di lui di un falò anticipato, sono usciti dal reality di Canale 5, prima della scadenza dei consueti 21 giorni. Dinanzi al conduttore Filippo Bisciglia, i due protagonisti della settima edizione del reality dei sentimenti, hanno deciso, di uscire insieme.

I pochi giorni di permanenza nei rispettivi villaggi dell’ Is Morous Relais hanno messo a dura prova la relazione di Alessandro e Sofia. Il 43enne, infatti, aveva instaurato un bel rapporto di confidenza con una ragazza single. Ciò aveva mandato su tutte le furie Sofia. Dall’altro lato, quando Sofia ha raccontato alcuni dettagli della sua relazione, Alessandro non ce l’ha fatta più e ha chiesto il falò di confronto. Adesso i due sembrano più innamorati che mai e Sofia, in esclusiva al magazine di Uomini e Donne, ha parlato di questa intensa esperienza.





Sofia: “Sono più convinta dei sentimenti”

“Questa esperienza mi ha travolto con un insieme di emozioni, emozioni fortissime che non puoi immaginare finchè non le vivi di persona. Io dal primo giorno ero completamente destabilizzata e preoccupata per la gelosia e la grande paura di perderlo.

Ne esco oggi convinta ancora di più dei miei sentimenti e sicuramente più forte. Ho capito che devo lavorare sulla mia gelosia e soprattutto che è l’uomo che voglio al mio fianco”. Nel corso dell’intervista, però, non sono mancate parole dure verso il suo fidanzato Alessandro, rivelando di aver provato, in alcuni momenti, anche una forte gelosia.

“Non mi aspettavo che arrivasse così presto il falò. Mi ha fatto male sentirlo parlare con le tentatrici.

“Ci sono stati dei momenti belli?”, la risposta “Pochi pochi” mi ha fatto male: ho perso la testa. Ero convinta che nell’ultimo periodo ci fossero stati tanti bei momenti tra noi…Sentirne parlare in quei termini con una tentatrice mi ha invece ferito molto”.

Potrebbero andare a convivere

Nonostante tutto, l’esperienza a Temptation Island si è conclusa meglio del previsto. Archiviate e messe alle spalle le difficoltà del reality, per Sofia ed Alessandro è tempo di guardare avanti e pensare al futuro.

Come lei stessa ha dichiarato, infatti, i due starebbero pensando di andare anche a convivere. “ Il primo progetto è quello di mantenere le promesse che ci siamo fatti davanti al fuoco: controllare la reciproca gelosia, recuperare la fiducia…Penso anche a un’ipotetica convivenza, a breve. In ogni caso, se non imparassimo a controllare i nostri limiti, questo percorso non sarebbe servito a niente”.