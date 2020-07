Teo Mammucari si è sposato: l’annuncio non convince

Teo Mammucari si è sposato in gran segreto. Sarà vero?

Teo Mammucari, che potrebbe andare in Rai, si è sposato in gran segreto? In realtà l’annuncio dell’attore non ha convinto i suoi follower, anche per via del suo animo molto ironico e tendente alle prese in giro. Il conduttore ha annunciato sul suo profilo Instagram di essersi sposato con una certa Arianna.

La foto che ha pubblicato, però, sembra essere presa dal film Piper di Carlo Vanzina, del 20017, e la donna che sta baciando Mammucari non è la misteriosa Arianna, ma Anna Falchi, anche lei nel cast del film, che ha fatto letteralmente impazzire i fan. C’è aria di presa in giro sul profilo Instagram di Mammucari.

Teo Mammucari si è sposato

Teo Mammucari si è sposato, ma sembra essere solo finzione. “Mi sono sposato..pochi veri amici e un grande ringraziamento a Don Filippo per la sua cerimonia bellissima un abbraccio a tutti ..e finalmente posso dire da mia moglie Arianna” ha scritto l’attore su Instagram, ma la foto è presa dal film Piper, con Anna Falchi. Sembra realmente un annuncio finto e la maggior parte dei fan non ci è cascata, anche se in tanti gli hanno fatto gli auguri più sinceri e non si sono resi conto della presa in giro.





Dopo i vari flirt e la relazione con la modella brasiliana Thais Souza Wiggers, da cui ha avuto una figlia, la vita sentimentale di Teo Mammucari è rimasta avvolta nel mistero. Il conduttore vuole mantenere la sua privacy, ma con questo annuncio è riuscito lo stesso a far parlare di sé.

Si tratta di un annuncio completamente finto, che è stato anche commentato dal collega Gerry Scotti, che gli ha scritto “figli maschi“. Chissà cosa ha voluto dire con questa presa in giro.