Se Belen è riuscita a raggiungere Ibiza per le sue vacanze estive, del suo recente flirt con Gianmaria Antinolfi non si è più saputo nulla

Nonostante il coronavirus, Belen Rodriguez è riuscita a organizzare le sue vacanze fuori dall’Italia. Come ogni anno si è infatti diretta a Ibiza, l’isola della movida per eccellenza dove parecchi Vip hanno l’abitudine di darsi appuntamento in estate. Non appena la showgirl argentina ha dunque messo piede nelle Baleari, ecco che subito la piazza di Instagram ha drizzato le antenne.

Ai suoi quasi 10 milioni di follower non è infatti scappato l’ultimo scatto rovente della modella, con degli slip da urlo e senza il pezzo superiore del bikini.

Visualizza questo post su Instagram 𝙾𝚙𝚜… Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 19 Lug 2020 alle ore 9:57 PDT

Belen a Ibiza senza Gianmaria

A parte la nuovo foto di Belen, che ha raccolto moltissimi like come al solito, una domanda è tuttavia sorta spontanea: che fine ha fatto Gianamaria Antinolfi? L’imprenditore campano doveva infatti essere l’uomo della sua rinascita, con il quale Belencita si era lasciata immortalare in un bacio rovente solo pochi giorni fa da “Chi”.

Se dunque non sappiamo che fine abbia fatto il manager partenopeo, quel che è certo è che a Ibiza quest’anno la Rodriguez non sarà in compagnia del marito Stefano De Martino.





Come mai dunque Gianmaria è sparito? Lui e Belen hanno forse deciso di viversi la loro storia lontano dai riflettori? La questione appare però contraddittoria, dal momento che proprio l’inizio della loro frequentazione è stato dato pienamente alla luce del sole, con tanto di paparazzi e copertine dedicate.

Cosa bolle dunque in pentola?