Eleonora Daniele ha raccontato il dramma vissuto per la scomparsa di suo fratello, affetto da autismo.

Ad appena due mesi dalla nascita della sua prima figlia Carlotta, Eleonora Daniele ha confessato il più scioccante dramma del suo passato: la conduttrice ha perso un fratello affetto da autismo.

Eleonora Daniele: il fratello scomparso

Eleonora Daniele non ha mai nascosto di aver avuto un legame profondo con suo fratello Luigi, scomparso 5 anni fa mentre si trovava presso un istituto privato.

Non è chiaro quali siano state le cause della morte dell’uomo ma quel che è certo è che per la conduttrice si sia trattato di una perdita scioccante. “Per me era come un figlio”, ha raccontato la conduttrice a proposito del fratello, che era affetto da autismo.



Questa straziante perdita avrebbe portato la conduttrice a riflettere sui propri valori e sui propri desideri, e forse proprio quel lutto l’avrebbe spinta a volere sempre di più un figlio tutto suo: “Forse è stata la morte di mio fratello che mi ha svegliata, mi ha costretto a fare un bilancio della vita, mi ha portata a volere un altro affetto”, ha dichiarato la conduttrice.

Il suo sogno si è realizzato lo scorso 25 maggio, quando insieme al marito Giulio Tassoni è diventata madre della piccola Carlotta.

Oggi Eleonora Daniele si gode ogni minuto insieme alla sua bambina e ha dichiarato di non essere mai stata tanto felice come in questi ultimi due mesi. La prima a farle gli auguri per la nascita di Carlotta è stata l’amica e collega Mara Venier, che nei prossimi mesi sarà la madrina di battesimo di Carlotta.