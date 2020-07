Gloria Guida non sarà più al timone da "Le Ragazze" su Rai 3: lo sfogo amareggiato dell'attrice sui social

Come ogni anno, la presentazione dei nuovi palinsesti di casa Rai ha lasciato delusi numerosi professionisti della televisione. Dopo Salvo Sottile e Pierluigi Diaco, ecco che ora anche Gloria Guida ha deciso di palesare il proprio dispiacere per non essere stata confermata alla conduzione de “Le Ragazze” su Rai 3.

In un post apparso sul suo profilo social, la bellissima ex attrice ha dunque dato tale comunicazione ai suoi fan, non nascondendo il proprio rammarico e la propria amarezza.

Gloria Guida: la delusione sui social

Il programma dovrebbe tornare in onda dal prossimo settembre, continuando a raccontare storie di donne con differenti estrazioni sociali e diverse opinioni e vedute. Nella prossima edizione, ad ogni modo, al timone dello show non vedremo più Gloria Guida, che si è detta amareggiata da tale decisione soprattutto alla luce dei risultati di ascolto ottenuti.

La splendida moglie di Johnny Dorelli ha anche rivelato le motivazioni che starebbero alla base di questa scelta da parte della Rai. Secondo il suo parere, infatti, sarebbe stata esclusa per questioni economiche, che tuttavia lei reputa “inconsistenti”.

A chiusura del post, Gloria Guida ha infine ammesso che le mancherà l’affetto del pubblico, rimarcando ancora una volta come questa decisione non sia dipesa assolutamente da lei.