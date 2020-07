Grande Fratello Vip 5: Eva Grimaldi e Nicola Ventola nel cast?

Eva Grimaldi e Nicola Vendola potrebbero essere nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

Il nuovo palinsesto prevede anche l’inizio del Grande Fratello Vip 5 e molti nomi di possibili concorrenti sono già stati fatti. Secondo quanto riportato da TvBlog, tra i personaggi famosi che sono stati visti da Alfonso Signorini ci sono anche Eva Grimaldi e Nicola Ventola.

Due nomi importanti, che sicuramente incuriosiscono tutti i telespettatori, che non vedono l’ora di vederli tutti nella casa più spiata di Italia. Sono tante e indiscrezioni sulla nuova edizione del reality show ma per il momento non si hanno ancora conferme ufficiali.

Grande Fratello Vip 5: concorrenti

Eva Grimaldi, che un anno fa ha sposato la sua amata Imma Battaglia, potrebbe essere uno dei concorrenti ufficiali della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La donna, dal carattere esuberante, potrebbe portare molta allegria all’interno della casa più spiata e far divertire gli altri concorrenti e il pubblico a casa. Anche Nicola Ventola, ex calciatore molto famoso ed ex compagno di Bianca Guaccero, potrebbe partecipare al reality show. I due sono stati visti ai colloqui per la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Non sono gli unici nomi che sono stati fatti. Si parla anche di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, per esempio, che pare abbiano sostenuto i provini per entrare nella casa più spiata d’Italia. Enock Balotelli, fratello del più celebre calciatore Mario, potrebbe a sua volta partecipare a questa edizione del reality, così come Maddalena Corvaglia.