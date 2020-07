Laura Cremaschi ha deciso di lasciarsi andare a uno sfogo sui social seguendo l'esempio di Aurora Ramazzotti: il post sofferto dell'ex Bonas

Probabilmente inspirata dalle recenti rivelazioni di Aurora Ramazzotti, anche Laura Cremaschi ha deciso di lasciarsi andare a un duro sfogo relativamente a un difficile periodo risalente al 2015. La reginetta di “Avanti un Altro” di Paolo Bonolis ha di fatto ammesso che si vergognava persino di uscire di casa.

La motivazione risiederebbe nello specifico in alcuni importanti problemi al viso che in quel periodo non le permettevano neppure di lavorare.

Laura Cremaschi: il doloroso sfogo

La modella aveva infatti paura di essere giudicata, sentendosi continuamente gli occhi di tutti puntati addosso. Il post di Laura Cremaschi è legato al confronto social scatenatosi nelle ultime ore proprio a seguito della condivisione dello scatto della figlia di Michelle Hunziker. Chiaramente in molti si sono chiesti perché usare i social network per apparire sempre perfetti, sembrando in molti casi quello che non si è nella realtà.

Ecco dunque il post in oggetto della “Cremaschina”: