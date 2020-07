Brutta disavventura per la figlia di Matteo Viviani: la bambina è finita in ospedale.

Matteo Viviani ha rivelato su Instagram di aver dovuto portare sua figlia Eva in ospedale dopo che la bambina ( di 8 anni) avrebbe avuto un incidente nel giorno del suo compleanno.

Matteo Viviani: incidente per la figlia

Una brutta disavventura per la piccola Eva Viviani: la figlia dell’inviato delle Iene aveva ricevuto in regalo per il suo compleanno uno skateboard (regalatole dal padre) e purtroppo, provandolo per la prima volta, è caduta fratturandosi un braccio.

Immediata la corsa all’ospedale, dove i medici hanno premurosamente curato la bambina.

L’inviato de Le Iene ha”ironizzato via social sulla vicenda, che ovviamente non ha mancato di farlo sentire in colpa: “Storia di un compleanno a ritroso: quando si regala uno skateboard ad una bambina di 8 anni è molto utile abbinare anche un set di protezioni. Recenti studi scientifici inoltre, evidenzierebbero quanto sia ancor più utile metterle”, ha scritto sui suoi profili mostrando il braccio fasciato della figlia Eva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Viviani (@matteo_viviani_iena) in data: 16 Lug 2020 alle ore 1:33 PDT







Insieme allo skateboard l’inviato delle Iene aveva regalato alla piccola Eva anche le protezioni necessarie a non farsi male, ma presa dall’euforia del momento la piccola deve averlo provato per la prima volta lo skateboard senza indossarle.

Eva è nata nel 2012 dall’amore tra Matteo Viviani e la modella russa Liudmila Radchenko. La coppia ha un altro figlio, il piccolo Nikita, nato nel 2017.