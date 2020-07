Sara Croce esce allo scoperto e presenta ai fan la sua nuova fiamma: si tratta di un noto calciatore.

Sara Croce, bellissima Madre Natura di Ciao Darwin balzata alle cronache per un presunto flirt con Andrea Damante, è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore.

Sara Croce: il bacio a Capri

A sorpresa Sara Croce è uscita allo scoperto col suo nuovo amore: si tratta del calciatore Gianmarco Fiory.

I due hanno confermato la liaison postando le immagini di un bacio appassionato che si sono scambiati durante una vacanza a Capri.

Visualizza questo post su Instagram Tu già sai.♥️ Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 18 Lug 2020 alle ore 10:12 PDT







In passato Sara Croce è balzata alle cronache per alcuni presunti flirt con personaggi famosi: oltre al campione Cristiano Ronaldo (a cui avrebbe rifilato un clamoroso due di picche) la bella Madre Natura era stata pizzicata con il dj veronese Andrea Damante (all’epoca della sua separazione da Giulia De Lellis). Oggi sembra finalmente aver trovato la felicità accanto a Gianmarco Fiory, classe 1990 del Gozzano Calcio.

Tra Capri, Ischia e Taormina i due si starebbero godendo un’estate all’insegna della passione, e chissà che in futuro non riservino delle novità ai loro fan.

Sara Croce è sempre stata piuttosto riservata riguardo alla sua vita privata, ma sembra che in passato avrebbe avuto più di una liaison con alcuni dei personaggi più influenti dello show business. Con Fiory sarà la volta buona? Staremo a vedere!