Un 44° compleanno non proprio sereno quello di Serena Enardu: da cosa è stata scatenata la crisi di pianto dell'ex gieffina?

Il 19 luglio 2020 Serena Enardu, insieme alla gemella Elga, ha tagliato il traguardo dei 44 anni, sicuramente portati egregiamente. Tuttavia per l’ex compagna di Pago il compleanno si è svolto tra le lacrime, come appare in una sequela di video comparsa sul suo profilo Instagram.

Ma qual è stato il motivo scatenante di questa crisi di pianto?

Serena Enardu in lacrime al compleanno

A quanto pare Serena Enardu si è estremamente emozionata per il calore ricevuto da parte dei fan, che l’hanno appunto contattata in molti per farle i loro personali auguri.

Quelle dell’ex gieffina sono dunque apparse come lacrime dolci e amare allo stesso tempo, determinate sia dall’affetto dei suoi seguaci, sia dal momento non facile che sta attraversando dal lato sentimentale. Ricordiamo infatti che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva riallacciato i rapporti con Pacifico Settembre durante il Grande Fratello Vip 4. Ma da pochi giorni la coppia si è nuovamente lasciata, evidentemente per incomprensioni troppo profonde, già del resto manifestate a Temptation Island Vip lo scorso anno.