Stefano De Martino, padrone di casa di “Made in Sud” e di “Stasera Tutto è Possibile”, è assente dai palinsesti futuri della Rai

Tra le tante sorprese avute dopo la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, una delle notizie più sconvolgenti è l’assenza di Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici non è infatti più presente nei progetti di Rai 2 per il prossimo anno.

Il padrone di casa di Made in Sud, show che vedrà in onda la sua ultima puntata il 20 luglio, è stato tra i personaggi di punta della rete. Lo stesso Carlo Freccero aveva del resto scommesso su di lui durante la propria gestione della seconda rete di Stato.

La scelta di Stefano De Martino come novello conduttore si è rivelata peraltro più che azzeccata. L’ex marito di Belen Rodriguez è stato infatti capace di raccogliere un gran numero di ascolti, oltre a una diffusa opinione che lo ha rivalutato come personaggio capace e non legato al solo gossip.

Stefano De Martino presenterà Castrocaro

Nonostante tutte queste belle premesse, nei palinsesti 2020-2021 di Rai 2 il nome del danzatore non è più presente.

Allo stato attuale, il suo ultimo impegno per casa Rai è fissato per il prossimo 27 agosto, quando sarà al timone del Festival di Castrocaro, presentato l’anno scorso insieme alla moglie Belen. Di recente si era anche vociferato di alcune puntate speciali di Made in Sud il prossimo settembre, ma l’ipotesi pare ancora tutta da confermare. Sicuro è invece l’annullamento di Stasera tutto è possibile, che non andrà in onda nonostante l’ottimo share della passata edizione.