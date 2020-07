Tra Tina Cipollari e Federico Fashion Style è scoppiata la lite: quali sono i motivi del loro screzio? E cosa c'entra Gemma Galgani?

Dopo una breve sosta a Firenze per un evento e per stare vicina al fidanzato Vincenzo Ferrara, Tina Cipollari è tornata a Roma. La nota opinionista di Uomini e Donne ha però fatto un piccolo torto all’ex marito Kikò Nalli, recandosi dal suo “concorrente” Federico Fashion Style per farsi fare i capelli.

La vamp frusinate è stata tuttavia vittima di un’amara sorpresa da parte dell’hair stylist dei vip, nonché grande protagonista di Real Time. Cos’è dunque successo nel dettaglio?

Tina Cipollari furiosa con l’hair stylist

La bionda vamp del dating show mariani ha chiesto all’amico professionista delle schiariture, che Federico ha prontamente eseguito con la cosiddetta tecnica della corona. Tina ha poi espresso il desiderio di portarla via con sé, ma lo stesso Federico l’ha subito bloccata.

Per quale motivo?

A svelare la ragione ci ha pensato il medesimo parrucchiere, che rivolgendosi a Tina Cipollari ha affermato: “Mi serve per domani. Viene una signora che deve fare le schiariture”. Subito dopo l’assistente del popolare artista ha confermato che la cliente in questione sarebbe stata niente meno che Gemma Galgani.

A quel punto l’opinionista di Uomini e Donne si è immediatamente imbizzarrita, esclamando: “Se questa domani viene qua, tra me e te finisce tutto”. Ovviamente quella che è stata una vera e propria gag è stata registrata e poi condivisa sulle Ig Stories di Federico.