Antonella Brini al relax in spiaggia con un altro noto volto di Uomini e Donne: i due stanno insieme?

La rivalità tra Antonella Brini e Gemma Galgani a Uomini e Donne è nota a tutti (fin dalla scenata che la dama torinese fece alla collega per la foto con l’orsacchiotto e Jean Pierre). Questa volta, a sorpresa, Antonella Brini è uscita allo scoperto con un altro protagonista del dating show.

Antonella e Pietro al mare: la foto

A sorpresa Antonella Brini è uscita allo scoperto con uno scatto social in cui è ritratta insieme ad un altro famoso volto di Uomini e Donne: si tratta di Pietro Fizzotti, anche lui noto volto del trono over. Se i due stiano insieme ufficialmente non è dato sapere, quel che è certo è che anche questa volta la foto sui social potrebbe dare piuttosto fastidio all’altra dama del trono over (Gemma Galgani) con cui la rivalità è scattata fin dai tempi di Jean Pierre come suo corteggiatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella (@antonellauominiedonne_fanclub) in data: 14 Lug 2020 alle ore 4:27 PDT







Per il momento anche Gemma sarebbe piuttosto impegnata: nell’ultima edizione del trono over ha incontrato Nicola Vivarelli, 26enne ufficiale della marina con cui è stata pizzicata anche durante un’uscita a Roma.

Nell’ultima edizione dello show entrambi hanno manifestato la volontà di continuare a conoscersi anche al di fuori del programma, ma per il momento non sono più stati paparazzati insieme. I fan di Uomini e Donne sono sempre più curiosi di sapere se la storia continuerà anche all’interno del dating show e quali siano i motivi che avrebbero spinto Giovanna Abate e Sammy Hassan (anche loro tra i protagonisti dell’ultima edizione) a lasciarsi.

Antonella e Pietro riveleranno cosa ci sia tra loro?