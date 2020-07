Nicola Vivarelli è tornato a parlare di Gemma Galgani in una sua recente Instagram Stories: le parole del giovane sulla dama torinese

Molti si stanno sicuramente chiedendo che fine hanno fatto Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, super chiacchierati protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Il giovane 26enne ha pertanto deciso di rompere il silenzio spiegando quale sia l’attuale situazione con la dama torinese, dalla quale si scosta per 44 anni di età.

Nelle scorse ore, dunque, l’avvenente ufficiale di Marina è apparso su Instagram dichiarando di aver più volte invitato la donna a raggiungerlo. Peccato che lei abbia sempre rifiutato, non presentandosi mai agli appuntamenti con lui.

Nicola pensa a Gemma

La versione di Nicola ha lasciato peraltro trasparire il dispiacere per come si stanno evolvendo le cose. In attesa di conoscere la versione della stessa Gemma, continua nel mentre il dibattito tra i fan che hanno seguito le vicende della coppia nel popolare dating show mariano.

Da un lato c’è chi crede che la loro relazione sia stata montata ad arte solo per un ritorno di visibilità. Altri invece sono convinti dei sentimenti reali tra i due personaggi del Trono Over.





Al momento Nicola Vivarelli si trova ospite di amici in una meravigliosa villa con piscina.

È da lì che ha dato vita alle sue IG Stories dove ha parlato della dama di Uomini e Donne. “Vi domanderete come mai Gemma non sia con me…”, ha dunque iniziato il giovane corteggiatore, aggiungendo che la “prima cosa che vorrebbe” sarebbe proprio la compagnia della piemontese. Come replicherà l’acerrima nemica di Tina Cipollari? Si lascerà convincere nel passare un periodo di vacanza con il bel marinaio?