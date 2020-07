Lo sfogo amaro di Tara Gabrieletto, che ha annunciato di aver rotto con Cristian Gallella.

Dopo i rumor riguardanti una presunta crisi tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato la notizia della rottura e ha scritto parole forti contro il suo ex.

Tara Gabrieletto e Cristian si sono lasciati

Storia finita tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella: da settimane circolavano voci riguardanti una crisi sentimentale tra i due e adesso la voce è stata confermata dalla stessa ex corteggiatrice. Via social Tara ha chiesto ai fan di non chiederle nulla del suo ex (con cui l’amore era sbocciata al dating show di Maria De Filippi) e ha affermato di essersi riappropriata di se stessa: “Io so solo che sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita.

Sono tornata la Tara di sempre che aveva perso un attimo la sua strada… sono rientrata”, ha scritto via social.





Tara ha scagliato anche qualche frecciatina contro Gallella, che nel frattempo è tornato ad essere attivo sui social e non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla rottura.

Non è chiaro quali siano stati i motivi che abbiano spinto ai due a lasciarsi, quel che è certo è che la fine del matrimonio non sarebbe giunta pacificamente. “Con chi va o con chi si vede, sul fatto che ora sia diventato social e adesso pubblica. Non mi frega niente. A me non frega assolutamente nulla”, ha scritto Tara via social, ribadendo ai fan di non essere intenzionata a parlare più di Cristian.