Dopo il falò di confronto a Temptation Island, Valeria è tornata a sfogarsi su Ciavy dicendosi certa della decisione presa

Valeria Liberati sembra non avere più nessun dubbio: nella storia con il fidanzato Ciavy, alias Andrea Maliokapis, c’era da mettere un punto fermo. Intervistata da Uomini e Donne Magazine dopo il falò di confronto a Temptation Island, la giovane estetista romana ha precisato di non essersi pentita della sua decisione.

Al contrario, è riuscita a capire che la relazione con il suo ex compagno non poteva avere un futuro per svariate ragioni.

“Ho capito che tra di noi c’erano solo ossessione e possesso“, ha ammesso Valeria, che ha rotto con Ciavy dopo aver iniziato a provare dei sentimenti per il single Alessandro Basciano.

Al momento non abbiamo notizie della loro eventuale relazione fuori dal villaggio, tuttavia, indipendentemente da come andrà fra loro, la giovane non tornerà sui suoi passi. Del ben tentatore conserva ad ogni modo il ricordo di un uomo che l’ha aiutata a liberarsi delle sue incertezze e che ha ringraziato anche durante l’intervista.

Nel mentre anche Ciavy ha confermato di essere uscito con delle sicurezze da Temptation Island. Il PR romano si è infatti detto ancor più convinto di non potersi fidare appieno di Valeria, ricollegandosi anche ad alcuni particolari accadimenti del passato.