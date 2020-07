La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata fotografata al mare insieme al marito: gli scatti del "quasi" topless della politica pentastellata

Anche Virginia Raggi ha deciso di lasciarsi alle spalle il lavoro per qualche ora e godersi un po’ di relax sulla spiaggia di Anzio. In questo modo è stata pizzicata la sindaca di Roma dai paparazzi del settimanale “Gente”, sfoderando un bikini a triangolo e mostrando un fisico decisamente mozzafiato.

La grillina, a un certo punto, si è anche slacciata il pezzo superiore del costume per prendere meglio il sole, lasciando intuire un topless stratosferico.

Virginia Raggi: bikini e relax

Negli scatti suddetti la prima cittadina della Capitale si trovava al mare in compagnia del marito Andrea Severini.

Peraltro, almeno in questo caso, la pentastellata pare aver voluto abbandonare i privilegi della casta: per lei infatti niente lettini od ombrelloni, ma la semplice distesa di spiaggia libera come un comune mortale…. Per lasciarsi alle spalle i problemi della città, Virginia Raggi ha anche scelto di frequentare una lezione di yoga, che pare averla soddisfatta parecchio.

Passata dunque la crisi con il coniuge, la sindaca 5 Stelle appare felice e serena. Con un fisico asciutto e scolpito, la Raggi ha di fatto ammaliato gli altri cittadini in spiaggia come lei, godendosi il sole in piena rilassatezza.