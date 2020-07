Achille Lauro ospite del programma “A Raccontare comincia tu?”.

Qualche giorno fa sono stati presentati i nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva della Rai. Tra i titoli di Rai 3, però, non c’era A Raccontare comincia tu. Lo scorso anno, il programma di Raffaella Carrá ha avuto un grande successo.

Nonostante non compaia nei listini di palinsesto, lo show, come già anticipato dal sito TvBlog a maggio, dovrebbe tornare regolarmente in onda la prossima primavera 2021. Non si sa se per la Carrá ci sarà solamente questo progetto o è in cantiere qualche altra cosa. Sta di fatto che la cantante è molto corteggiata dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Proprio lui, quando era a capo di Rai 3, l’aveva fortemente voluta alla guida di A raccontar comincia tu.





Achille Lauro ospite della Carrá?

È stato TvBlog ad anticipare gli ospiti delle quattro puntate previste per lo show di Raffaella Carrà. Dopo Mika, Tiziano Ferro ed Emma Marrone, con probabilità, dovrebbe toccare anche ad Achille Lauro. Lui è indubbiamente uno dei cantanti dell’anno.

Si è distinto a Sanremo, dopo l’ottima performance dello scorso anno, per il suo look e il modo di fare sempre sopra le righe ed eccentrico. “Secondo quanto ci risulta, Raffaella Carrà incontrerà Achille Lauro, artista e anche personaggio televisivo, capace di dare vita a divertenti siparietti per esempio con Mara Venier a Domenica In e con Fiorello proprio sul palco del teatro Ariston”.

A Raccontare comincia tu

Insomma, se l’affare dovesse andare in porto, si tratterebbe davvero di un ottimo colpo per Raffaella Carrá e tutta la sua squadra.

C’è da ricordare, però, che non sarebbe la prima volta che i due artisti si incontrano. Sempre TvBlog, infatti, ha ricordato cosa era accaduto tra i due in passato. “L’incontro tra la Carrà e Achille Lauro non sarà del tutto inedito, visto che i due si erano prestati per una gag in apertura di Viva RaiPlay di Fiorello, con la conduttrice alla guida (molto sportiva) dell’auto che portava lo showman negli studi di via Asiago”.