Alberto Matano si scatena in vacanza: “What else?”

Alberto Matano ha fatto ritorno dalla famiglia idopo la fine del lock down e la chiusura estiva de La vita in diretta.

Alberto Matano ha deciso di trascorrere le vacanze estive nella sua amata Calabria dopo che per mesi, complice anche l’emergenza Coronavirus, non si era recato a trovare la sua famiglia.

Alberto Matano in vacanza: le foto

Sorridente, con una camicia a pois e una fetta di frittata della madre tra le mani, Alberto Matano è più felice che mai: “Viva la libertà!”, ha scritto il conduttore difronte a una spiaggia della sua terra natale, la Calabria.

Già nei mesi scorsi Matano aveva lasciato trapelare più volte quanto gli mancasse la sua terra d’origine e la famiglia, rimasta lontana da lui anche per via dell’emergenza Coronavirus. Non appena si è conclusa la stagione de La Vita in Diretta il conduttore è partito, e ora si starebbe godendo le meritate ferie estive.



Matano non sembra neanche aver dato troppo peso alla controversa lettera scritta da Lorella Cuccarini e in cui si insinuava che lui fosse un “maschilista” legato solo ai propri interessi. Più di una persona ha difeso la fama di Matano e a quanto pare cosa sia realmente accaduto tra lui e la conduttrice dopo il suo addio a La Vita in Diretta non è dato sapere. “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro.

Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione”, aveva scritto la Cuccarini. A prendere le difese di Matano erano intervenute direttamente alcune colleghe de La Vita in Diretta che si erano dissociate da quanto scritto dalla conduttrice nella missiva.