Antonella Clerici felice ed emozionata: la famiglia si allarga

Antonella Clerici ha annunciato felice ed emozionata il nuovo arrivo in famiglia.

Antonella Clerici si è mostrata davvero molto felice ed emozionata per l’arrivo di un nuovo membro in famiglia. Finalmente la rivincita della conduttrice è arrivata, perché dopo un periodo particolarmente difficile durante quest’anno, finalmente le cose stanno andando per il meglio.

La Clerici è pronta a ritornare in televisione con un programma tutto suo da settembre e intanto si gode la meraviglia di una nuova nascita.

Antonella Clerici e la famiglia allargata

La famiglia di Antonella Clerici e Vittorio Garrone si allarga. Un annuncio davvero molto emozionante su Instagram, dove la conduttrice ha annunciato con entusiasmo ai suoi follower il nuovo arrivo. La nuova arrivata è una cucciola di mucca appena nata, come si vede dall’immagine condivisa dalla conduttrice.

Il web è letteralmente impazzito per questo scatto così dolce e meraviglioso, in cui la mamma pulisce con tenerezza la sua cucciola. La Clerici si sta godendo le giornate nella sua casa in campagna, insieme al suo compagno e alla piccola Maelle.

L’arrivo di questa nuova mucca ha portato grande gioia ed emozione e la conduttrice ha subito voluto condividere la notizia con i follower. Antonella Clerici, dopo la sua estate nella sua casa ad Arquata Scrivia, è pronta per tornare in Rai con il nuovo programma “È sempre mezzogiorno“, che si doveva chiamare “La casa nel bosco” e che andrà a sostituire la Prova del Cuoco. Per Antonella, che è stata al centro di diverse polemiche, si parla anche della possibile conduzione di “The Voice Senior“.

Sarà un nuovo anno pieno di impegni lavorativi e ricco di grandi soddisfazioni, per questo la conduttrice sta cercando di ricaricare le sue energie nella sua casa in mezzo alla natura con la sua famiglia.