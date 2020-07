Barbara D'Urso si preparara a tornare in tv, e lancia un nuovo promo per il ritorno dei suoi show televisivi.

Barbara D’Urso si prepara a tornare alle redini dei suoi programmi tv dopo la pausa estiva: come ogni anno il ritorno della conduttrice è stato annunciato da un promo ironico e dal sapore estivo.

Barbara D’Urso torna in tv

Nel nuovo promo dei programmi di Barbara D’Urso la conduttrice è in veste “vacanziera” e versione “bagnina”, un po’ come lo è nella realtà di queste settimane di meritato riposo (trascorse, secondo indiscrezioni, nella sua villa Toscana). I programmi della conduttrice riprenderanno a settembre, e per la precisione Pomeriggio 5 ripartirà lunedì 7 settembre, mentre Domenica Live e Live-Non è la d’Urso riprenderanno, invece, domenica 13 settembre. La conduttrice ha continuato come di consueto la sua programmazione anche in piena emergenza Coronavirus, e l’unico dei suoi show a subire un brusco stop è stato Domenica Live.

Ancora non è chiaro quando riprenderà invece il Grande Fratello sempre condotto dalla conduttrice (che ha assicurato che, nonostante l’emergenza, ci sarà).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: 20 Lug 2020 alle ore 8:28 PDT





Nei mesi scorsi Barbara D’Urso si era recata anche negli studi televisivi di Mediaset Spagna e aveva assicurato che presto ci sarebbero state importanti novità. A causa dell’emergenza è possibile che i piani della conduttrice siano inevitabilmente cambiati, e per il momento i fan di Carmelita dovranno accontentarsi di aspettare i tre programmi più famosi della conduttrice, in onda da settembre.