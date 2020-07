Bianca Guaccero in dolce compagnia: il dettaglio non sfugge al web

Bianca Guaccero in dolce compagnia. Chi è il nuovo fidanzato?

Bianca Guaccero è stata beccata in dolce compagnia durante la sua vacanza. Il dettaglio su Instagram non è passato inosservato e gli utenti si sono resi conto che probabilmente la conduttrice di Detto Fatto era insieme al suo nuovo fidanzato. La Guaccero è davvero molto attiva sui social, come la maggior parte delle sue colleghe, e condivide costantemente video e foto della sua vita quotidiana, per rimanere in contatto con i suoi fan anche lontana dalla televisione.

Bianca Guaccero in dolce compagnia

Bianca Guaccero, che ha fatto preoccupare i fan, ha pubblicato alcuno indizi sulla sua vita sentimentale nelle immagini della sua vacanza. Questo viaggio sembrava essere dedicato alle sue amiche, per trascorrere del tempo insieme da donna single. In realtà, alcuni indizi stanno dimostrando il contrario. Il web ha subito individuato dei dettagli che fanno pensare che in realtà la donna sia davvero in dolce compagnia.

I suoi follower e i suoi fan non sono così sicuri che lei sia in vacanza da sola con le amiche. Al suo fianco potrebbe esserci un uomo.





Uno degli indizi è la location scelta dalla conduttrice per la sua vacanza, che sembra essere troppo romantica, intima e silenziosa.

Inoltre, il letto matrimoniale sembra essere l’ideale per una coppia e non per una persona singola. L’indizio che ha lasciato maggiormente senza parole, però, è il cuore formato da petali rossi che è stato creato come decorazione sul letto. L’accoglienza sembra essere quella di una suite per due e non di una semplice camera da single. Bianca Guaccero potrebbe realmente essere in dolce compagnia, per una vacanza speciale con il suo nuovo amore.