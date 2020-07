Bruno Vespa torna in tv per promuovere il suo ultimo libro: i dettagli e le ospitate.

Dal 7 al 17 luglio saranno ben 8 gli appuntamenti tv a cui prenderà parte Bruno Vespa per promuovere la sua ultima fatica letteraria dedicata all’evoluzione del fascino femminile: “Bellissime! Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi”.

Bruno Vespa: Bellissime

Il 7 luglio Bruno Vespa sarà a La vita in diretta, l’8 luglio a Uno Mattina e poi riprenderà il 13 luglio da Quarta Repubblica, il 14 da Agorà, Io e te e Sottovoce e per finire mercoledì 15 sarà a C’è tempo per…, mentre venerdì 17 il Tg2 lo ospiterà per un’intervista dedicata tra le altre cose alla sua ultima fatica letteraria, Bellissime! Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi.

Non trattandosi di un libro a tema “politico” a Vespa verrà dedicata una parentesi apposita in ciascuno dei programmi sopracitati, dove quest’anno ha deciso di affrontare il tema del fascino femminile e della sua evoluzione. La maratona del conduttore si concluderà – per il momento – venerdì 17 luglio, con l’appuntamento al Tg2.



Mentre Porta a Porta ha chiuso i battenti per le ferie estive, sembra proprio che il conduttore avrà piuttosto da fare nelle prossime settimane, e se la promozione del volume è appena cominciata non è dato sapere quali saranno gli ulteriori sviluppi. Vespa ha scritto oltre 40 libri e Bellissime! Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi è senza dubbio uno dei saggi volutamente d’evasione del noto conduttore tv (al suo interno Vespa avrebbe analizzato l’evoluzione del concetto di bellezza e di fascino nel mondo femminile dagli anni ’50 ai tempi odierni).