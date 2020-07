Chiara Ferragni nuda in vacanza: lo scatto fa impazzire i fan

Chiara Ferragni nuda su Instagram fa letteralmente impazzire i fan.

Chiara Ferragni, che è riuscita a portare i giovani in visita agli Uffizi, ha condiviso una foto in cui è nuda in una vasca da bagno in vacanza. Lo scatto, pubblicato su Instagram, ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. Una foto molto sensuale, in cui la Ferragni si mostra senza vestiti, immersa in una vasca esterna su un terrazzo in Salento.

Uno scatto molto piccante, che non è passato inosservato. L’influencer è sempre pronta a mostrare ogni lato di sé e ogni momento della sua giornata, ma questa volta è riuscita ad incantare i suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram Outside bathtub is goals 🙌🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 20 Lug 2020 alle ore 12:31 PDT

Chiara Ferragni nuda su Instagram

Chiara Ferragni, che ha condiviso un post identico a Belen Rodriguez, si trova nel meraviglioso Salento e ha alloggiato in una stanza con una splendida vasca da bagno sul terrazzo, di grande lusso.

Proprio in quella vasca ha deciso di privarsi dei vestiti e di mostrarsi esattamente come mamma l’ha fatta, incantando i suoi follower. Quello scatto con effetto vedo non vedo ha fatto impazzire tutti, ma come ben sappiamo l’influencer rimane una delle più discusse nel bene e nel male. Per questo, come non sono mancati i complimenti, non sono neanche mancate le critiche per questa foto.

I follower hanno sottolineato che è una mamma, che non dovrebbe sbilanciarsi con questo genere di foto e che in queste occasioni esagera. Ovviamente ci sono stati anche tanti utenti che le hanno fatto i complimenti, perché riesce sempre ad essere sensuale senza mai cadere nel volgare. I Ferragnez sono volati in Salento non solo per una vacanza rilassante ma anche per lavoro, in attesa della sfilata di Dior a Lecce.

Fedez, intanto, ne ha approfittato per girare il video musicale di “Bimbi per Strada“.