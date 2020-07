Elettra Lamborghini si è sottoposta a una seduta di radiofrequenza e ha messo in mostra il suo lato b.

Elettra Lamborghini si è recata in un centro di medicina estetica per sottoporsi a un trattamento anti cellulite (la radiofrequenza) e ha sedotto i suoi fan con le sue curve mozzafiato.

Elettra Lamborghini in tanga: la foto

L’ereditiera Elettra Lamborghini ha sedotto i suoi fan sui social mentre era intenta a sottoporsi a una seduta di radiofrequenza (una terapia utile a contrastare la cellulite).

La Lamborghini, da sempre molto attenta alla proprio forma fisica, si starebbe sottoponendo anche a delle sedute per cercare di rimuovere i suoi molti tatuaggi.

I preparativi per le sue imminenti nozze con Dj Afrojack (che secondo indiscrezioni dovrebbero essere celebrate a settembre) sono ormai agli sgoccioli, e sicuramente anche la decisione di cancellare alcuni dei propri tatuaggi deriva forse da questo.

Elettra Lamborghini ha detto ai suoi fan di essere “stufa” dei molti tatuaggi fatti con leggerezza quando era più giovane, e si è detta pentita di averne fatti così tanti.





L’ereditiera, che ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus in compagnia del fidanzato, avrebbe scelto una villa sul lago di Garda come lussuosa location per le sue nozze.

Ad assisterla nei preparativi sarebbe sempre presente il wedding planner delle star Enzo Miccio, e in tanti già si chiedono come sarà fatto il vestito scelto dalla giovane cantante per il suo giorno più importante. Secondo i rumor circolati in rete ci sarebbero state alcune incomprensioni tra Elettra Lamborghini e suo padre a proposito della location, che lui avrebbe voluto più vicina alla famiglia d’origine (nel bolognese).