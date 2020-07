Elettra Lamborghini è apparsa triste su Instagram a causa del particolare trattamento a cui si è sottoposta: i dettagli

Sempre molto attiva sui social, Elettra Lamborghini ama condividere coi fan ogni attimo della sua quotidianità. Lo ha fatto anche nel corso della lunga quarantena, che ha trascorso in casa insieme al fidanzato Afrojack, suo prossimo marito. Allo stesso modo poche ore fa, dal suo profilo Instagram seguito da quasi 6 milioni di follower, la cantante è tornata ad aggiornare tutti con delle nuove Stories.

Proprio in esse la bella ereditiera è dunque apparsa un po’ triste, dopo aver eseguito un particolare trattamento estetico.

Elettra Lamborghini triste su Instagram

Elettra Lamborghini si è dunque sottoposta a una nuova seduta di rimozione di alcuni tatuaggi, tra cui anche una scritta che aveva sul braccio.

Come da lei stessa immortalato nelle sue IG Stories, la cantante ha dapprima mostrato il momento esatto in cui il laser agiva sul tattoo. Poi ha condiviso un’altra foto dove la si vede con un’espressione corrucciata. Sarà stato il fastidio dell’operazione oppure il dispiacere di aver tolto uno dei suoi memorabili segni del passato?

Nel mentre, ad ogni modo, la beniamina di moltissimi suoi adoratori sta procedendo con gli ultimi ritocchi per la cerimonia di nozze con il suo compagno Dj. Secondo le ultime indiscrezioni appare in rete, il matrimonio dovrebbe avvenire a settembre sulle sponde del Lago di Garda, prospettandosi già come una super festa piena di invitati Vip.