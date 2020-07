Eros Ramazzotti potrebbe avere una nuova fiamma proveniente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Eros Ramazzotti continua ad essere protagonista della cronaca rosa, con tanti flirt uno dietro l’altro che poi si ritrova a dover smentire. La nuova presunta fiamma del cantante proviene direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e, in questo caso, la smentita ufficiale non è ancora arrivata.

Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Di Più, secondo cui i due si sarebbero conosciuti in Liguria, dove potrebbe essere scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine.

Nuovo flirt per Eros Ramazzotti

Un weekend in Liguria potrebbe aver letteralmente cambiato la vita di Eros Ramazzotti. Il cantante potrebbe aver conosciuto proprio in questa bellissima regione la sua nuova fiamma, che proviene dalla scuola di Amici Di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Veronica Montali, una ragazza che aveva partecipato al talent show nell’edizione del 2004/2005. Dopo l’addio a Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti è stato associato a diverse storie d’amore, che poi sono state rigorosamente smentite. Su questa fiamma, al momento, il cantante non ha detto nulla.

Veronica Montali ha partecipato al talent di Maria De Filippi molti anni fa e quell’anno uno degli ospiti era proprio Eros Ramazzotti. Ora la donna ha 36 anni ed è mamma di due figli. Vive a Borghetto Santo Spirito e possiede un ristorante sul lungo mare di Loano. Il cantante è andato in Liguria per un fine settimana e, secondo il settimanale Di Più, in questa occasione avrebbe incontrato Veronica.