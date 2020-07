Maddalena Corvaglia ha dato un due di picche ad Alfonso Signorini, rifiutando il Grande Fratello Vip.

Maddalena Corvaglia è fuori dal Grande Fratello Vip. L’ex velina di Striscia la Notizia ha dato un due di picche ad Alfonso Signorini, rifiutando la sua offerta. In questi mesi si è già iniziato a parlare del possibile cast del reality show in versione vip e uno dei nomi più gettonati era proprio quello di Maddalena Corvaglia.

La donna era una delle possibili concorrenti della quinta edizione del GF Vip, ma secondo l’indiscrezione di Dagospia avrebbe deciso di rifiutare l’offerta per considerare delle altre offerte lavorative.

Maddalena Corvaglia fuori dal GF

Manca davvero poco all’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip e i nomi dei possibili concorrenti si fanno sempre più strada nel mondo del gossip. La Corvaglia, che è sempre più sportiva, potrebbe aver deciso di non partecipare al reality perché ha nuove proposte professionali più interessanti, almeno secondo quanto ha rivelato Dagospia.

Senza dubbio la showgirl ha fatto i provini, così come li hanno fatti anche Eva Grimaldi e Nicola Ventola e il fratello di Mario Balotelli, Enock. Per Maddalena Corvaglia poteva essere una buona occasione per tornare sotto i riflettori.





La donna ha passato momenti molto difficili dopo la fine del matrimonio con il chitarrista Stef Burn, ma ha ritrovato il sorriso con Alessandro Viani, agente immobiliare milanese.

La loro storia d’amore sta andando a gonfie vele e sembrano essere molto felici insieme. Un altro grande dolore di Maddalena Corvaglia è sicuramente la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis. Le due si erano conosciute sul bancone di Striscia La Notizia ed erano diventate inseparabili. I dettagli della lite non sono chiari, perché le due showgirl preferiscono non parlarne.