Paola Caruso mostra un look da mamma sensuale in vacanza.

Paola Caruso, che ha scatenato una polemica per la mascherina, sta sfoggiando dei look da mamma sensuale durante le vacanze con il suo Michelino. La donna è felicissima di essere arrivata in Sardegna, che per lei ha il profumo dell’estate.

Su Instagram sta documentando la sua vacanza e i suoi look particolarmente sensuale. I suoi scatti con il figlio stanno conquistando il web, così come i micro vestitini, i tacchi alti e i costumi che sta sfoggiando. La Caruso pensa sempre al suo aspetto fisico e anche mentre si prende cura del suo piccolo vuole mostrarsi sempre al top.

Visualizza questo post su Instagram Mi godo ogni momento di noi ❤️🥰 @grandhotelpoltuquatu @poltuquatuofficial #paolacaruso#grandhotelpoltuquatu#poltuquatu#sardegna#costasmeralda#mammaefiglio#momlife#familylife#vacaneze2020 Un post condiviso da PC⭐️👑 (@paolacarusoofficial) in data: 17 Lug 2020 alle ore 12:35 PDT

Paola Caruso mamma sensuale

Le giornate di vacanza di Paola Caruso sono interamente dedicate al mare e al relax. La showgirl mostra con grande entusiasmo la sua perfetta forma fisica grazie ai costumi che indossa, che spesso lasciano poco spazio all’immaginazione. La donna mostra vestitini molto attillati, con larghe scollature e spacchi sensuali. Paola Caruso mette in mostra le sue forme in qualsiasi momento della giornata, cercando sempre di essere elegante e senza mai cadere nel volgare.





Parola Caruso, che non ha lavorato per tre mesi, sta trascorrendo la sua vacanza insieme al suo amato Michelino, nato a marzo 2019 dalla sua storia con il manager Francesco Caserta. Il piccolo e il cagnolino Chanel sono protagonisti indiscussi degli scatti che condivide la Caruso su Instagram, insieme ai suoi look estivi alla moda.

“Tre è il numero perfetto” ha scritto Paola Caruso in uno scatto. La sua vacanza è molto più dolce con la compagnia di Michelino e di Chanel. Ma non rinuncia mai ad un look super sexy, da far girare la testa.