Pechino Express lascia Rai 2 per un nuovo approdo su Sky?.

Pechino Express è uno dei titoli di maggior successo di Rai 2. L’ultima edizione, infatti, ha raggiunto degli ascolti davvero molto alti, con picchi di oltre 3 milioni di spettatori. Tutti i fan del programma, dunque, vedendo questi numeri, si aspettavano l’immediata riconferma sul secondo canale della tv italiana.

Stando alle informazioni di TvBlog, però, non potrebbe essere così. Il reality dell’avventura, infatti, potrebbe fare le valigie e sbarcare su Tv8. Un vero e proprio colpo clamoroso per la rete in chiaro di Sky che, dopo aver ingaggiato anche Adriana Volpe, punta a diventare una rete pop e nazionale.

Pechino Express verso Tv8?

“Secondo quanto apprendiamo, Pechino express, potrebbe essere registrato nel 2021 per andare in onda fra la primavera e l’autunno del prossimo anno. Dovrebbe essere trasmesso in chiaro su TV8, con molto probabilmente un conduttore nuovo di zecca. Questo per dare un segno ancora più tangibile del cambio di rete. Aggiungiamo però che la trattativa non sarebbe ancora conclusa, si sta discutendo di questioni economiche, come è facile immaginare visti i tempi che stiamo attraversando un po’ tutti, quindi non è assolutamente certo che questo trasloco possa essere annunciato a breve.

Domani c’è la presentazione dei palinsesti di Sky, forse avremo qualche notizia in più in merito, ma non è affatto detto”. Queste sono state le indiscrezioni lanciate da Blogo. Insomma, ancora nulla è deciso. Quel che è sicuro è che, non si farà di certo a breve una nuova edizione viste le difficoltà nel registrare il viaggio dei protagonisti a causa del covid-19. Molto incerta, almeno ad oggi, in caso di passaggio ad una nuova rete, sarebbe la permanenza di Costantino della Gherardesca.