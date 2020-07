Incalzato da Peppe Iodice a "Made in Sud", Stefano De Martino si è trovato a dover rispondere sull'eventuale ritorno di fiamma con Emma

Come ogni lunedì sera, anche il 20 luglio è andata in onda una nuova puntata di Made in Sud, lo show comico di Rai Due condotto da Stefano De Martino. E come sempre è tornato anche Peppe Iodice a importunare il padrone di casa con le sue battutine sulla sua vita privata nonché nella fattispecie sentimentale.

Il comico napoletano ha però fatto delle allusioni a un eventuale ritorno di fiamma tra Stefano e la sua storica ex Emma Marrone, lasciata a suo tempo proprio per via di Belen Rodriguez.

Parlando dunque di estate rovente e scorribande in giro per l’Italia, il comico ha dapprima insinuato una frecciatina riferita alla presunta liaison con la bella Mariana Rodriguez.

Poi ha lanciato l’esca del possibile riavvicinamento con la cantante salentina, ipotizzando una “ricaduta nel passato”. “Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone?”, ha domandato Peppe a Stefano con la sua solita ilare sfacciataggine. Non contento, Iodice ha infine tirato in ballo persino l’ex suocera del ballerino partenopeo.

Ecco dunque il video della reazione di De Martino alla battuta improvvisa dell’attore campano: